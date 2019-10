Der große Wilander musste Linz wegen einer Knie-OP absagen

Schade! Auf seinen Auftritt beim Upper Austria Ladies 2019 in Linz hatten sich viele gefreut. Doch gestern sagte der ehemalige schwedische Weltranglistenerste Mats Wilander seinen Besuch in Oberösterreich ab. Die Gesundheit geht vor. Der Eurosport-Moderator muss sich einer Knieoperation unterziehen. Deshalb kann bedauerlicherweise auch der für morgen, Samstag, 11 Uhr, avisierte Talk im OÖN-Forum in den Promenaden Galerien mit der ehemaligen Weltranglisten-Siebenten Barbara Schett und Wilander, die die Stars des populären TV-Formats „Game Schett Mats“ sind, nicht stattfinden. Unter den Angemeldeten werden per Zufallsgenerator Eintrittskarten für das Wochenende beim Upper Austria Ladies in der TipsArena (mit Semifinale und Finale) verlost.

„Es tut mir sehr leid, ich wäre gerne gekommen“, sagte Wilander, der 2017 zum ersten Mal in Linz gewesen war und ein großer Fan des Damen-Tennis ist. Der 55-Jährige hat in seiner illustren Karriere 33 ATP-Titel gewonnen, darunter sieben bei Grand-Slam-Turnieren. „Ich erinnere mich, dass in Linz großartiges Tennis gespielt wurde. Das Turnier hat eine tolle Atmosphäre. Man spürt die lange Tradition. Die Zuschauer sind unheimlich unterstützend und enthusiastisch.“

Mit Schett verbindet Wilander eine Freundschaft. „Ich kenne sie schon viel länger – nicht erst seitdem wir Eurosport-Kollegen sind. Sie hat einen sehr positiven Blick auf das Leben und auf ihren Job. Es ist sehr ‚easy‘, an ihrer Seite zu arbeiten. Es gibt für sie keine Probleme, die unlösbar sind. Und sie ist immer extrem gut vorbereitet auf jede Sendung. Deshalb kann ich nicht zu viel Quatsch erzählen, weil sie mich live on Air ständig herausfordert. Somit ist jeder Grand-Slam-Tag mit ihr ein strukturiertes Abenteuer, bei dem sowohl Fakten als auch Meinungen wichtig sind. Sie war außerdem selbst eine großartige Spielerin. Das macht es noch interessanter, wenn ich mit ihr über Tennis rede“, sagte der Schwede.