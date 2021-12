1991 war Johannes Unterberger aus der Bad Ischler Ortschaft Pfandl 16 Jahre jung, als er an der Seite von Julian Knowle in das Junioren-Doppel-Endspiel der French Open in Paris vorstieß. Damit ist er bis heute einer von nur zwölf Österreichern, die Finalluft bei Tennis-Grand-Slam-Turnieren schnuppern durften.