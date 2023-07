Die Tour de France wird zum Sekundenkrimi

Die Tour de France ist mit der Bergankunft auf dem Grand Colombier, die der polnische Ausreißer Michal Kwiatkowski für sich entschied, in den Alpen und zugleich in der entscheidenden Phase angekommen. 50 Sekunden hinter dem siegreichen Ineos-Profi rauschte Tadej Pogacar ins Ziel, der auf den letzten 400 Metern aus der Verfolgergruppe rund um den Gesamtführenden Jonas Vingegaard heraus attackiert hatte und so den Abstand auf den Mann in Gelb um acht Sekunden auf nun deren neun verkürzte.

"Ich hatte die besten Beine meines Lebens", sagte Kwiatkowski, dass er nie geglaubt hätte, diese Bergetappe zu gewinnen. "Ohne die Fans wäre das nicht möglich gewesen", ergänzte der Weltmeister von 2014. Tausende Radsport-Begeisterte hatten am französischen Nationalfeiertag den Schlussanstieg in eine einzige große Partyzone verwandelt.

Gall machte drei Plätze gut

Mit Vingegaards Gruppe, die unter anderen von Felix Großschartner (31.) den Grand Colombier "hinaufgezogen" wurde, kam auch Felix Gall ins Ziel, der als Etappen-14. im Gesamtklassement drei Plätze gutmachte und dort nun ebenso an 14. Stelle liegt. Im Kampf um das Bergtrikot, das Neilson Powless verteidigte, fiel der 25-Jährige auf den fünften Rang zurück. Beim AG2R-Profi, der zu den Entdeckungen dieser Tour zählt, verlagert sich der Fokus zunehmend auf das Gesamtklassement. "Das Team braucht einen, der für die Gesamtwertung fährt. Für mich persönlich gilt, wenn ich viel Energie reinstecken muss, um 18. zu werden, weiß ich nicht, ob es das wert ist. Für die Top 10 aber macht es Sinn", sagte Gall zu "Radsport-News".

Ob ihm das gelingt, werden die kommenden Tage zeigen. Am Samstag steht mit dem 151,8 Kilometer langen Weg nach Morzine die nächste richtig schwere Alpenetappe an. Drei Berge der ersten Kategorie müssen erklommen werden, ehe es auf dem der höchsten Kategorie zugeordneten Col de Joux Plane sogar noch Bonussekunden gibt. In der zwölf Kilometer langen Abfahrt zum Ziel kann dann kaum noch Zeit aufgeholt werden. Ähnliches erwartet das Peloton am Sonntag, wenn von Les Gets nach Saint-Gervais-les-Bains erneut drei Berge der ersten Kategorie warten.

Mit dem Australier Caleb Ewan stieg gestern nach Mark Cavendish und Fabio Jakobsen ein weiterer aussichtsreicher Sprinter aus der Tour aus.

