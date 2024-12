Seit der Eröffnung 2021 teilen sich die Volleyballerinnen von Linz-Steg und die Handballer des HC Linz die Halle in Linz-Kleinmünchen.

Kurz vor Weihnachten fehlt es an helfenden "Wichteln". Bevor Handballmeister HC Linz AG heute (20.20 Uhr live in ORF Sport Plus) Hard zum Schlagerspiel empfängt, muss der TV-Boden verlegt und darauf etwas mehr als ein Dutzend Sponsorenpickerl geklebt werden.