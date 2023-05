Der Ex-Gmundner Murati entzauberte die Swans

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Gmundens Basketballer können sich am Samstag (17.30 Uhr) im dritten Superliga-Finale „dahoam“ noch nicht zu Champions krönen. Die OCS Swans verloren in Wien gegen den amtierenden Meister BC Vienna 67:79 (41:41) und mussten damit den 1:1-Ausgleich in der Best-of-5-Serie hinnehmen.

Mann des Abends war ausgerechnet ein Spieler, der von 2006 bis 2021 das Trikot der Oberösterreicher getragen hatte. Enis Murati führte den Hauptstadt-Klub mit einer imposanten Vorstellung auf die Siegerstraße. Der 34-Jährige verbuchte 30 Punkte (zehn davon in den ersten 144 Sekunden) und vier Rebounds. Damit stellte er diesmal Gmunden-Star Urald King (18 Zähler, elf gepflückte Bälle) in den Schatten.

Die Swans haderten nach Seitenwechsel mit einer ernüchternden Wurfquote, 26 Punkte in 20 Minuten sind einfach deutlich zu wenig. „Wir waren zu weit weg von unserer Bestform, wir müssen uns deutlich steigern“, sagte Coach Anton Mirolybov, dessen Team im ersten Viertel nach einem 11:0-Run 21:13 geführt hatte.

Doch der BC Vienna, der erneut den 2,08 Meter großen Nationalteam-Center Jozo Rados wegen Rückenproblemen vorgeben hatte müssen, kämpfte sich vor 800 Besuchern im Hallmann Dome zurück und zog zu Beginn des letzten Abschnitts auf 72:55 davon. Damit war Gmundens Widerstand gebrochen und die erste Niederlage in Wien nach zuvor drei Erfolgen en suite besiegelt.

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos