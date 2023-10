Der erste Sieger der Sportlerwahl als besonderer Daumendrücker

"Schlank schaust du aus." Ludwig Kretz, oberösterreichische Rad-Legende und heuer im Mai 80 Jahre alt geworden, hat noch immer den prüfenden Kennerblick. Und aus dem Munde des früheren Etappensiegers bei der Österreich-Rundfahrt, der 1975 auch die allererste OÖN-Sportlerwahl für sich entschied, ist das als absolutes Kompliment zu werten. Gedacht war es für Felix Großschartner, der als einer der momentan stärksten heimischen Profis in der Beletage des Radsports mitfährt und sich am Donnerstag bei den OÖN mit Kretz traf. Ein seltener Moment, obwohl beide fast Nachbarn sind.

Quasi-Nachbarn und Sportsfreunde: Felix Großschartner mit Ludwig Kretz Bild: fei

Nur etwa 500 Meter wohnen sie voneinander entfernt, dennoch geht sich ein Plausch nicht oft aus. "Schuld" daran ist Großschartners Rennkalender, der ihn seit Jahren zu den hochkarätigsten Rundfahrten der Welt führt. Im UAE-Team steht er seit dieser Saison als Helfer Topstar Tadej Pogacar zur Seite. Nicht nur bei der Tour de France wie diesen Sommer heißt das Schwerstarbeit und die eigenen Interessen an einem guten Ergebnis hintanstellen. "Mit Tadej zählt nur der Sieg", sagt Großschartner. Ein Job mit hohem Anforderungsprofil, aber auch guter Bezahlung.

Großschartner (li.) als treuer Helfer von Kapitän und Topstar Pogacar (3. v. li.) Bild: APA/AFP/POOL/ETIENNE GARNIER

Was sich im Peloton heutzutage tut, interessiert Kretz nach wie vor brennend. "Ist Pogacar ein guter Kapitän?", will er wissen, bevor er Bilder von früher aus seiner aktiven Zeit mit Stolz herzeigt. "Die Räder von damals waren edel", sagt Großschartner, um dann lachend anzumerken: "Die Siegerpose vor dem Ziel hast du beherrscht, Ludwig." Und die Stunden im Sattel sind es auch, die Kretz, der seit längerem mit der Parkinson-Krankheit zu kämpfen hat, am meisten fehlen. "Wenn du den Großteil deines Lebens auf dem Rad sitzt, schmerzt es natürlich, wenn es nicht mehr geht." Da tut es gut, wenn er Gleichgesinnte trifft.

Kretz 1975 als Sieger bei der Erstauflage der OÖN-Sportlerwahl Bild: Archiv

Kretz konnte es 1975 gar nicht glauben, dass gerade er der erste Sportlerwahl-Gewinner wurde. "Ich hatte fest damit gerechnet, dass ein Fußballer vorne ist", so Kretz. Auch Großschartner stand schon mal ganz oben auf dem Stockerl. 2015 mit dem Welser Felbermayr-Team gewann er die Mannschaftswertung. "Es wäre an der Zeit, dass wieder ein Radsportler gewinnt", sagt Kretz. Der letzte war Giro-Etappengewinner Lukas Pöstlberger 2017. Viele Experten trauen auch Großschartner einmal den Coup bei einer Grand Tour zu. "Ich hätte heuer die Beine gehabt bei der Tour. Aber meine Aufgabe war eine andere", sagt der bald 30-Jährige, ehe er Kretz nach Hause chauffierte. Die nächste Flugreise steht an. Kommende Woche folgt die Tour of Guangxi in China.

Abstimmung bis 20. Oktober

Die Publikums-Abstimmung läuft noch bis 20. Oktober (24 Uhr). Danach kommen die jeweils zehn Besten pro Kategorie in das Finale, in dem eine Expertenjury die Reihung festlegt. Geehrt werden die Sieger am 2. November in Linz.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Dominik Feischl Dominik Feischl

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.