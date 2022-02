Fünf Milliarden Euro betrugen die Baukosten für die Bühne der 56. Super Bowl: In der Nacht auf Montag stehen einander im SoFi-Stadion in Inglewood die Los Angeles Rams und die Cincinnati Bengals im Endspiel der American-Football-Liga NFL gegenüber (0.30 Uhr, PULS 4).

Es ist das Heimstadion der Rams, die offiziell das Auswärtsteam sind. An der Favoritenrolle der ausquartierten Hausherren ändert das nichts: Die Rams haben ein Starensemble zusammengestellt, um zum ersten Mal die Super Bowl zu gewinnen. Das erhöht den Druck: Das Geld, das investiert wurde, wird in Zukunft fehlen, ebenso die Draft-Picks, die etwa für Quarterback Matthew Stafford im Tausch abgegeben wurden. "Der Druck ist ein Privileg", sagte der 34-Jährige gelassen. Der Veteran war vor einem Jahr von den chronisch erfolglosen Detroit Lions losgeeist worden, die Staffords Qualitäten jahrelang nicht nutzen konnten. Bei den Rams soll er nun den Unterschied ausmachen: Coach Sean McVay hatte Los Angeles schon vor drei Jahren in die Super Bowl geführt, damals behielt New England die Oberhand.

Brady adelt Burrow

Cincinnati-Coach Zac Taylor hatte damals noch McVays Trainerstab bei den Rams angehört. Danach übernahm der 38-Jährige die Bengals, die er innerhalb von drei Jahren vom schlechtesten Team der Liga zum Super-Bowl-Teilnehmer entwickelte.

Maßgeblichen Anteil daran hatte Quarterback Joe Burrow in seiner zweiten NFL-Saison. Die erste hatte ein Kreuzbandriss beendet, in der zweiten zündete der 25-Jährige ein offensives Feuerwerk, das die defensiven Schwächen des Teams überstrahlte. "Wenn mir jemand vor ein paar Jahren gesagt hätte, dass ich mal mit den Bengals das Finale erreichen würde, hätte ich diese Person für verrückt erklärt – jetzt überrascht mich das nicht wirklich", sagte der 25-Jährige mit dem Selbstvertrauen, das ihn nach der "Vince-Lombardi-Trophy" greifen lässt.

"Er hat Eis in den Adern", sagte Mitspieler C. J. Uzomah, ganz gemäß Burrows Spitznamen "Joe Cool". "Ich liebe sein Spiel", adelte die kürzlich zurückgetretene Quarterback-Legende Tom Brady den 25-Jährigen. "Er hat Werkzeuge, die ich in seinem Alter nicht hatte." Diese will Burrow gegen die Rams gewinnbringend einsetzen.