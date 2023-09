NETANYA. Überrascht sei er gewesen, sagt Lukas Edl, nachdem er am Mittwoch bei der Junioren-WM im israelischen Netanya über 100 Meter Delfin in 52,68 Sekunden zu Bronze geschwommen ist. Doch sieht man sich die jüngsten Leistungssprünge des 16-jährigen Welsers an, ist die Überraschung gar nicht mehr so groß.