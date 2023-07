Der Berg der Berge ruft die Rad-Asse

Die dritte Etappe der Tour of Austria führt über 148,5 Kilometer von Sillian in Osttirol über die Großglockner Hochalpenstraße bis nach St. Johann/Alpendorf.

Am Rennweg in Innsbruck steppte am Montagnachmittag der Bär, als die Rad-Asse bei der Tour of Austria mit Höchstgeschwindigkeit einrollten. Die Zuschauer trommelten auf die Absperrungen, ein Massensprint entschied die zweite Etappe, und Jhonatan Narvaez vom Ineos-Team ging dabei als Sieger hervor. Der kleine Ecuadorianer war der große Abräumer, weil er auch die Führung in der Gesamtwertung und zusätzlich das Punktetrikot übernahm.