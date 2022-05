"Der BC Vienna ist der Superfavorit"

Der amtierende Basketballmeister Gmunden ist fest entschlossen, seinen Titel erfolgreich zu verteidigen. Die letzte Hürde, die sich ab Sonntag (19 Uhr, ORF Sport+ und Sky) in der Best-of-5-Finalserie in den Weg stellen wird, hat es aber in sich. Mit dem BC Vienna, der zunächst Heimvorteil genießt, wartet der Superliga-Riese, "eine Art Dreamteam", wie es Swans-Finanzchef Harald Stelzer vor Saisonbeginn formuliert hat.