Bevor es mit dem ersten Saisonweltcup Ende Mai in Belgrad ernst wird, stellt sich Österreichs Ruder-Elite heute und morgen in Ottensheim dem internen Vergleich. Während es für die Olympia-Dritte Magdalena Lobnig dort darum geht, wieder Wettkampfspannung sowie -tempo aufzunehmen, fällt in anderen Bootsklassen die Entscheidung über die Besetzung.