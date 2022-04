Der Aufgalopp der Stars

Drei bis vier Stunden – mehr nicht – schläft Helmut Morbitzer täglich. Das liege beim Organisator des Linzer Pferdefestivals aber nicht am bis Sonntag laufenden CSI-Dreistern-Springreitturnier in Linz-Ebelsberg. "Ein Arzt hat mich untersucht, das ist normal bei mir", sagt der 67-Jährige mit einem Schmunzeln. Morbitzer hätte auch wenig Grund, schlecht zu schlafen. Die Sponsorverträge für das mit 160.000 Euro dotierte Turnier sind bis 2024 an Bord, die aktuelle Auflage füllt mit 300 Pferden sowie Reitern aus 18 Nationen die Kapazitäten aus – und mit Martin Fuchs ist ein absoluter Star der Szene im Sattel zu bewundern.

"Linz ist ein charmantes und gut organisiertes Turnier. Es passt mir gut rein, hier mit vier jüngeren Pferden an den Start zu gehen", sagt der 29-jährige Schweizer, der am vergangenen Wochenende das Weltcupfinale in Leipzig gewann. "Es gelingt nicht immer, in einem Nicht-Reitsport-Land wie Österreich den derzeit besten Reiter der Welt an den Start zu bekommen", sagt Morbitzer stolz.

Einzig hadere er damit, dass er wegen eines schweren Reitunfalls im November nach wie vor nicht selbst im Sattel sitze. "Für die Veranstaltung ist es aber besser, wenn ich nicht reite, weil ich mehr Zeit habe, mich um alles zu kümmern. Und auch für meine Pferde ist es besser, wenn ich nicht schnell, schnell auf ein Pferd springe und losreite." Das Reiten seiner Pferde hat er der Burgenländerin Barbara Babanic anvertraut, der er zur Olympia-Qualifikation verhelfen möchte. Darin fand er nach einigen Jahren des Zweifelns eine neue Berufung. "Als es die vergangenen Jahre mit dem Reitsport in Österreich mehr und mehr bergab gegangen ist, habe ich mich gefragt: Morbitzer, was willst du noch hier? Jetzt bin ich aber so motiviert, wie ich es vor Atlanta 1996 war." Damals hatte er sich für die Sommerspiele qualifiziert.

Tokio-Siegerin in der Dressur

Hohen Besuch bekommt auch das noch bis Sonntag laufende CDI-Vierstern-Dressurturnier in Stadl-Paura: Die deutsche Olympiasiegerin der Spiele von Tokio, Jessica von Bredow-Werndl, zeigt hier ihr Können. Höhepunkte sind der Grand Prix am Samstag (15.30 Uhr) sowie am Sonntag der GP Special (12) und die Musikkür (14).