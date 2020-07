Der Altstar krallte sich die Führung

Der 56-Jährige legte eine starke 65er-Runde hin und führt nun mit 133 Schlägen vor Außenseiter Craig Howie (Nummer 1141. der Weltrangliste), Luiten, Renato Paratore, Nicolai van Dellingshausen und Marc Warren (alle 135 Schläge).

Jimenez zieht auch ohne Major-Titel – bei den US Open 2000 war er einmal Zweiter hinter Tiger Woods – die Aufmerksamkeit in Niederösterreich auf sich. "Es ist schön, wieder Turniere zu spielen, aber es fehlt etwas, die Zuschauer, das Rundherum”, erklärte Jimenez, der ein Haus in Bad Waltersdorf besitzt und dort in einem Club spielt. Zuletzt hielt er sich in der Dominikanischen Republik auf.

