"Den Wasalauf muss man als Langläufer einfach einmal gemacht haben"

Ein nicht enden wollender Ameisenhaufen inmitten Schwedens: Viele Tausende nehmen die 90 Kilometer von Sälen nach Mora in der Region Dalarna alljährlich in Angriff.

"Ifädrens spar, för framtids segrar", übersetzt "In der Spur der Väter, für die Siege der Zukunft", steht da in Schwedisch auf dem markanten, hölzernen Zielbogen geschrieben, als ich vergangenen Sonntag nach einer 5:39 Stunden dauernden Hatz über 90 Kilometer durch die Wälder in der Ortschaft Mora, erschöpft aber glücklich, ankomme.