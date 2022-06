Den Vöest-Kran zwickt vor EM das Knie

Schmerzen ist Österreichs zweifacher Olympia-Starter im Gewichtheben, Sargis Martirosjan, mittlerweile gewöhnt. Im Vorjahr vor den Spielen in Tokio machte ihm der Ellbogen zu schaffen, vor seinem Europameisterschaftseinsatz am Samstag in Tirana zwickt nun das Knie. Dennoch will der 35-Jährige in seiner Spezialdisziplin Reißen in der Klasse bis 109 kg an alte Tage anknüpfen. "Ich fühle mich bereit", sagt der Heber von Bundesliga-Meister SK Vöest Linz. 2018 holte Martirosjan in Bukarest bereits die Goldmedaille.

Seine Vöest-Teamkollegen Victoria Hahn (bis 71 kg) und Amagiak Misakian (bis 81), seit letztem November österreichischer Staatsbürger, stehen in Albanien bereits heute an der Hantel. Um eine Medaille geht es dann am Sonntag, wenn Sarah Fischer in der A-Gruppe der Klasse +87 kg zu Werke geht.