Dem Teufelskreis entkommen

Wenn man so will, grüßte die Handballer des HC Linz AG zuletzt jährlich das Murmeltier: Vereinnahmt vom Abstiegskampf, konnten in der Kaderplanung erst zum Saisonende Nägel mit Köpfen gemacht werden. Zu einem Zeitpunkt, wenn die attraktivsten Spieler längst vom Markt sind, was es in der Saison darauf wiederum erschwerte, sich von unten abzusetzen – ein Teufelskreis.

Nun bricht man daraus aus: Gestern verlängerten der ligaweite Top-Torjäger Lucijan Fizuleto und Rückraumspieler Tobias Cvetko beim siebenfachen Meister ihre Verträge bis Sommer 2023. Da Kreisläufer Dejan Babic dies bereits im Dezember getan hat, Torhüter Markus Bokeschs und Max Hermanns Verträge noch laufen sowie Zwillingsbruder Alex Hermann im Sommer vom deutschen Zweitligisten Gummersbach nach Linz heimkehrt, hat der HC schon vor dem Meisterschaftsfinish eine schlagkräftige Truppe für kommende Saison beisammen. So früh wie seit Jahren nicht mehr.

Der Doppelpass der Ex-Spieler

"Als Tabellensechster, der schon fix für das Play-off-Viertelfinale qualifiziert ist, ist die Situation jetzt nicht zu vergleichen mit den vergangenen Jahren", sagt Klemens Kainmüller. Das Linzer Urgestein übernahm Anfang der Saison die Agenden des sportlichen Leiters. Seine Bilanz kann sich angesichts der Kaderplanung sehen lassen. "Einige Gespräche führen wir noch", ergänzt der 42-Jährige kryptisch.

Als Aktiver hat er acht Jahre lang mit Uwe Schneider zusammengespielt, nun spielt Kainmüller mit ihm auf Funktionärsebene den Doppelpass. Vom Klub 2020 als hauptamtlicher Manager engagiert, konzentriert sich Schneider nach der Verstärkung durch Kainmüller auf wirtschaftliche sowie Marketing-Agenden. Dass man der gleichen Linzer Generation entstamme sowie den "gleichen Schmäh" habe, helfe bei der täglichen Arbeit. "Wir haben das gleiche Ziel", sagt Kainmüller. Nämlich? Den Klub Schritt für Schritt zurück an die Spitze Österreichs zu führen. "Aber das geht nicht auf einen Schlag, während man finanziell nicht mitwächst. Alles, was zu schnell wächst, kann auch schnell wieder in sich zusammenbrechen", so Kainmüller. Nach der Etablierung im Mittelfeld wolle man nächste Saison den Rückstand zur Spitze verkürzen.

Weiter geht dieses Vorhaben morgen, dann wird die seit sieben Heimspielen laufende Siegesserie gegen Meister Hard (19 Uhr) einer harten Prüfung unterzogen. Nach den jüngsten Lockerungen gibt es keine Corona-Auflagen für Fans.