Del Potros Abgang unter Tränen

Nach der deutlichen 1:6, 3:6-Niederlage gegen Landsmann Federico Delbonis wandte sich der 33-Jährige mit Tränen in den Augen an das Publikum rund um den ausverkauften Centre Court. "Das ist ein Moment, den ich mir nie gewünscht habe", sagte der sichtlich bewegte Argentinier. "Meine Gesundheit hat mich an diesen Punkt geführt." Er habe ein weiteres Wunder schaffen wollen und alles dafür gegeben.

Nach einem Bruch der Kniescheibe 2019 hatte sich Del Potro mehreren Operationen unterziehen müssen, auch sein Handgelenk ist schwer lädiert. Zurück bleiben Erinnerungen an glorreiche Zeiten. Der "Turm von Tandil" feierte 22 Turniersiege, im Finale der US Open 2009 schlug die ehemalige Nummer drei der Welt Roger Federer. 2016 gewann Del Potro den Davis Cup mit Argentinien.