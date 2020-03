Davis Cup live: Dennis Novak gegen Pablo Cuevas

Nachdem Dennis Novak am Freitag in Premstätten bei Graz mit einem 6:2,6:4 gegen Martin Cuevas programmgemäß auf 1:0 gestellt hatte, trifft der Niederösterreicher am Samstag auf den schwächeren der beiden Cuevas-Brüder. Das Match können Sie ab 14:30 Uhr im Liveticker mitverfolgen.

