Davis-Cup-Kapitän Melzer: "Ich habe die Qual der Wahl"

Am 15. und 16. September geht es in Schwechat gegen Portugal um einen Platz in der Qualifikationsrunde 2024. Dass der 29-Jährige bei der anstehenden Kaderbekanntgabe ins Team nominiert wird, steht außer Frage. "Es sind alle bereit zu spielen, das taugt mir", sagte Davis-Cup-Kapitän Jürgen Melzer. "Ich habe die Qual der Wahl."

Die Kitzbühel-Doppelgewinner Alexander Erler/Lucas Miedler sind für den 42-Jährigen im Doppel gesetzt, damit bleiben zwei Einzelplätze. Melzer dürfte sich da für Sebastian Ofner oder Jurij Rodionov entscheiden. "Das sind definitiv die zwei, die heuer einen größeren Schritt gemacht haben."

Thiem nimmt in der Weltrangliste als nun 84. sein bestes Ranking seit April 2022 ein.

