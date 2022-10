Das Zittern vor dem Endspurt der Sportlerwahl

Spätestens seit seiner WM-Bronzemedaille vergangene Woche in Taschkent (Uzb) darf sich Judoka Shamil Borchashvili berechtigte Hoffnungen auf eine Top-Platzierung bei der Wahl zu Oberösterreichs Sportler des Jahres machen. Hoffnungen, die allerdings vorschnell erstickt werden könnten, denn der 27-Jährige liegt vor dem Endspurt der noch bis einschließlich 21. Oktober laufenden Publikumswahl auf Rang elf. Da es nur die zehn Stimmenstärksten pro Kategorie in die finale Juryabstimmung schaffen, braucht der Olympia-Dritte des Vorjahres dringend Unterstützung. "Unser Verein wird in den nächsten Tagen noch einmal richtig Gas geben", verspricht Willi Reizelsdorfer, Trainer beim LZ Multikraft Wels. Der Klub von Borchashvili lag gestern übrigens sehr wohl in den Top-Ten, wenn auch nur knapp.

Mit WM-Bronze hat Oberösterreichs Judo-Aushängeschild jedenfalls gehörig die Werbetrommel für sich gerührt. Damit ist er nicht der Einzige. Das gelang auch Thomas Preining: Der DTM-Neuling fuhr mit zwei Saisonsiegen in die Gunst der Sportfans, die ihn auf den vierten Zwischenplatz der Publikumswahl hievten.

Nicht nur Borchashvili muss zittern, auch andere große Namen liegen (noch) nicht auf Finalkurs. Darunter ist Titelverteidigerin Bettina Plank: Der Karatekämpferin, die heuer von Verletzungen gebremst wurde, fehlen derzeit knapp 300 Stimmen auf den zehnten Platz, den Arsenal-Kickerin Laura Wienroither innehat. Apropos Fußball: Während Wahlrekordsieger LASK (6.) recht sicher unterwegs ist, brauchen sowohl Ex-Kapitän und Europacupfinalist Gernot Trauner (13.) sowie die SV Ried (15.) noch Stimmen. Auch der Anhang der Black Wings Linz (17.) dürfte seinen Eishockey-Lieblingen offenbar noch die enttäuschende Vorsaison ankreiden.

Der Online-Zwischenstand bei der OÖN-Sportlerwahl

Damen

1. Nicola Kuhn Wasserski 5452

2. Clara Sommer Radsport 2114

3. Susanne Walli Leichtathletik 1508

4. Sofia Polcanova Tischtennis 1416

5. Emma Dallinger Faustball 1361

Herren

1. Vincent Kriechmayr Ski Alpin 4485

2. Florian Brungraber Triathlon 2744

3. Rainer Kepplinger Radsport 1850

4. Thomas Preining Motorsport 1231

5. Daniel Hemetsberger Ski Alpin 1103

Teams

1. Steelvolleys Linz-Steg Volleyball 4458

2. Hrinkow Advarics Cycleang Radsport 2207

3. TGW Zehnkampf-Union Leichtathletik 2059

4. Union Tigers Vöcklabruck Faustball 1327

5. HC Linz AG Handball 1017

(Stand: Freitag, 14.10., 15:46 Uhr)