"Das Zittern ist unerträglich"

Das Coronavirus hat die Basketball-Superliga unverändert im Griff. Wie schon am Wochenende fallen auch in der heutigen Runde drei der insgesamt fünf angesetzten Matches aus. Grünes Licht haben derzeit die Raiffeisen Flyers Wels, die um 19 Uhr den SKN St. Pölten, der zuletzt vier Niederlagen en suite kassierte, empfangen. Die Negativserie bei den Niederösterreichern nährt die Hoffnung auf Zählbares beim Tabellen-Vorletzten aus der Messestadt.

Flyers-Obmann Michael Dittrich zeigt sich von der Gesamtsituation mit den vielen Absagen genervt. "Die Liga wird durch die Verschiebungen und das Fehlen einiger Spieler weiter verwässert. Corona ist leider das primäre Thema in der Meisterschaft. Völlig egal, ob nun der Verlauf leicht, mittel oder gar schwer ausfällt – Fakt ist, es wird nicht gespielt, und das Zittern vor jeder Runde ist unerträglich."

Meister Gmunden hat derzeit vier Coronafälle und damit heute keinen Auftritt in Graz. Stand jetzt wackelt auch das Cup-Finalturnier in Eisenstadt, wo die Swans in der Vorschlussrunde am Samstag auf den BC Vienna und im Idealfall am Sonntag im Endspiel auf den Sieger der Partie BBC Nord Dragonz (2. Liga) gegen Titelverteidiger Oberwart treffen sollen.

"Prognosen sind absolut unmöglich. Wir müssen die Situation so nehmen, wie sie ist – und demütig sein", sagte Gmundens Finanzvorstand Harald Stelzer. "Corona erwischt in dieser Saison jedes Team, jetzt sind eben wir an der Reihe."