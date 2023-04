"Das zeigt einfach, dass er der beste Radfahrer der Welt ist"

Immer wieder blickte er sich am letzten Kilometer bei der Zieleinfahrt in Oudenaarde ungläubig um, doch Tadej Pogacar war der Sieg bei der Flandern-Rundfahrt nicht mehr zu nehmen. Der 24-jährige Slowene, bereits zweifacher Gewinner der Tour de France, triumphierte nach 273,4 schweren Kilometern als überragender Solist und holte sich seinen vierten Sieg bei einem der großen Rad-Monumente, nachdem er zuvor schon Lüttich-Bastogne-Lüttich und zweimal die Lombardei-Rundfahrt für sich entschied.

"Das zeigt einfach, dass er der beste und kompletteste Radfahrer der Welt ist", sagt sein Teamkollege im UAE-Team, Felix Großschartner, anerkennend. Der Marchtrenker verfolgte gestern in einem Hotelzimmer in Spanien, wo er morgen in Vorbereitung auf die folgenden Ardennen-Klassiker in die Baskenland-Rundfahrt startet, die 107. Auflage der "Ronde" gebannt mit. "Ich könnte heute zurücktreten und auf meine Karriere stolz sein", jubelte dann auch Pogacar, während er als kleine Belohnung einen Teller Pommes gereicht bekam.

Pogacar machte es Bobet und Merckx nach

Das Kunststück, neben der größten Rundfahrt der Welt auch eines der allerschwersten Eintagesrennen zu gewinnen, war in der langen Geschichte bisher nur dem Franzosen Louison Bobet (1955) und dem legendären Belgier Eddy Merckx (1969) gelungen.

"Ich kann nur solo den Sieg erzwingen", hatte der Slowene schon vor dem Rennen gemutmaßt. Im Zielsprint mit den explosiveren und schwereren Klassiker-Spezialisten wie Mathieu van der Poel oder Wout van Aert hat der Slowene einen entscheidenden Nachteil, wie vor zwei Wochen auch das E3 Classic offenbarte. Doch gestern machte er auf den Kopfsteinpflaster-Anstiegen das Rennen schnell. Die Entscheidung fiel rund 18 Kilometer vor dem Ziel bei der letzten Überquerung des Kwaremont. Da hängte Pogacar den letztlichen Zweiten Van der Poel ab und schnappte sich wenig später Ex-Weltmeister Mads Pedersen, der am Ende Dritter wurde.

Das Rennen war auch geprägt von zahlreichen Stürzen. Den schlimmsten löste der Pole Filip Maciejuk (Bahrain) aus. Er räumte mit einer unbedachten Überholaktion das halbe Feld ab. Der Wolfsegger Michael Gogl (Alpecin) kam wie auch der gestürzte Marco Haller und Patrick Gamper (beide Bora) nicht ins Ziel. Das Damenrennen gewann Lotte Kopecky (Bel).

Autor Dominik Feischl Dominik Feischl