Das Wunder blieb aus

Nach zwei ÖTV-Sensationen 2002 und 2004 zeigte Billie-Jean-King-Cup-Rekordsieger USA im zehnten direkten Duell Julia Grabher, Sinja Kraus & Co. ihre Grenzen auf. Trotzdem versuchte ÖTV-Teamkapitänin Marion Maruska nach dem 0:4 in Delray Beach das Positive hervorzukehren. Mit der gewonnenen Erfahrung soll im Herbst im Play-off wieder der Sprung in die Qualifikationsrunde für das Finalturnier gelingen. Gespielt wird am 10./11. November, die Auslosung erfolgt voraussichtlich Anfang Mai. Im Lostopf sind ebenfalls gescheiterte Teams wie Großbritannien oder Polen.

Beim Event in Monte Carlo vergaben der Wiener Sam Weissborn und Doppelpartner Romain Arneodo im Finale zwei Matchbälle.

