"Das werden lustige Tage"

Das "Aufwärmen" der Rad-Asse für die große Flandern-Rundfahrt am Ostersonntag geht in Belgien nun in die ganz heiße Phase. Heute messen sich die meisten der großen Favoriten beim E3 Saxo Bank Classic, am Sonntag steht Gent–Wevelgem an.

Auch der Schwanenstädter Lukas Pöstlberger (Bora) ist bei diesen Rennen über Kopfsteinpflaster und die giftigen Hellingen (Hügel) immer in seinem Element. "Das werden nun ganz lustige Tage", sagt der 29-Jährige.

Eine Woche zuvor beim Bredene Koksijde Classic wurde der Ex-Staatsmeister erst auf dem letzten Kilometer nach einer Soloflucht gestoppt. "Die Form passt sehr gut", sagt Pöstlberger, der wie der Wolfsegger Michael Gogl (Qhubeka) von Helferaufgaben befreit ist.

Die vierte Etappe der Katalonien-Rundfahrt mit Bergankunft am Port Aine gewann gestern Esteban Chaves (BikeExchange), in Führung blieb Adam Yates (Ineos) vor seinen Teamkollegen Richie Porte und Geraint Thomas.

Artikel von Dominik Feischl d.feischl@nachrichten.at