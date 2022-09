Das Wasserski-Team auf der Welle des Erfolges

Angeführt von den Schwestern Bianca und Nadine Schall brachte Österreichs Wasserski-Team bei der Lift-EM in Weert (Nl) gleich sieben Medaillen ins Trockene. Bianca war mit Gold im Springen und im Slalom beziehungsweise Silber in der Kombination die "First Lady" der Titelkämpfe, ihre Schwester Nadine glänzte mit Bronze im Springen und im Slalom. Ihr WWSC-Asten-Klubkollege David Bodingbauer wurde Slalom-Vize-Europameister, dazu gab es Bronze für Österreich in der Teamwertung.

Bei der (Boot-)Landesmeisterschaft in Fischlham ließ der 54-jährige Daniel Dobringer im Springen die "jungen Wilden" wieder einmal hinter sich. Mit beeindruckenden 58,80 Meter holte sich der Grünauer beim Saisonfinale souverän den Titel.