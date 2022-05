Dominic Thiem findet einfach nicht in die Spur. Österreichs mittlerweile auf den 194. Weltranglistenplatz abgerutschte Tennisstar unterlag gestern beim ATP-Sandplatzturnier in Genf Auftaktgegner Marco Cecchinato (Ita) 3:6, 4:6. Auch im sechsten Anlauf blieb dem Niederösterreicher der mental so wichtige erste Sieg nach 280 Tagen Verletzungsauszeit verwehrt. Von einem "großen Puzzle" hatte der 28-Jährige vor der Partie gesprochen.