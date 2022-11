Österreichs Tennisdamen haben im Billie Jean King Cup mit dem 3:2-Heimsieg in Schwechat über die favorisierten Lettinnen ein kräftiges Lebenszeichen gegeben. Zwar war der Star der Baltinnen, die ehemalige Grand-Slam-Siegerin Jelena Ostapenko (Weltranglisten-18.), sowohl für Rückkehrerin Tamira Paszek als auch für Sinja Kraus im Einzel nicht zu schlagen, jedoch schlugen die ÖTV-Damen jeweils die lettische Zweitbesetzung. Das Doppel aus Melanie Klaffner und Kraus fixierte gegen Otapenko und Diana Marcinkevica mit 7:5, 6:3 letztlich den Aufstieg in die Qualifikationsrunde des Billie Jean King Cups, in der man am 14./15. April auswärts auf den Rekordsieger USA trifft. Die Auswahl von ÖTV-Kapitänin Marion Maruska hat die Gunst der Stunde genützt, nachdem man viele Jahre in unteren Regionen des Traditionsbewerbs spielen musste.

Österreich stand noch nie in der Qualifikationsrunde, die es erst seit 2020 in dieser Form gibt. Erstmals seit 2008, als die ÖTV-Frauen in der damaligen Weltgruppe II zwei Länderkämpfe verloren hatten, hat die ÖTV-Equipe überhaupt wieder die Chance, in die höchste Stufe dieses Traditionsbewerbs vorzustoßen. "Das war tolle Werbung für das Damentennis", sagte Maruska jubelnd, die den Teamgeist hervorhob. Dafür mitverantwortlich sei auch Reservistin Barbara Haas gewesen.

Djokovic jagt Federer-Rekord

Bei den ATP-Finals in Turin beginnt heute für Novak Djokovic mit seinem Auftaktspiel gegen Stefanos Tsitsipas die Jagd nach seinem sechsten Titel beim Jahresabschlussturnier der besten acht Spieler. So viele hat bisher nur Roger Federer erreicht. "Das ist eines meiner größten Ziele", sagt Djokovic. In der anderen Gruppe gewann Casper Ruud 7:6 (4), 6:4 gegen Felix Auger-Aliassime.