Das Unbehagen fährt mit

Im Vorjahr hatten noch 75.000 Fans die Rad-Teams bei deren Präsentation in Brüssel bejubelt. Gestern, einen Tag vor dem Start der Tour de France, wurden in Nizza nicht einmal tausend Menschen zugelassen. Kein Wunder, wurde die Region an der Cote d’Azur wegen hoher Infektionszahlen doch zur "Roten Zone" erklärt. "Die Partystimmung ist nicht da", sagte Emanuel Buchmann. Der deutsche Kapitän des Bora-Teams sollte im Idealfall mithilfe des Schwanenstädters Lukas Pöstlberger, des Marchtrenkers Felix Großschartner und des Haidershofeners Gregor Mühlberger nach insgesamt 3484 Kilometern in Paris auf dem Podest des Gesamtklassements stehen. Als Hauptanwärter auf das begehrte Gelbe Trikot gelten Titelverteidiger Egan Bernal (Col) und Primoz Roglic (Slo). Mit dem Wolfsegger Michael Gogl und dem Kärntner Marco Haller werden insgesamt fünf ÖRV-Pedalisten die große Schleife bestreiten.

Ob der Tross tatsächlich in der französischen Hauptstadt – die das deutsche Robert-Koch-Institut übrigens als Risikogebiet ausgewiesen hat – ankommen wird, steht in den Sternen. Die Infektionszahlen steigen seit Tagen rapide an, die französischen Behörden vermeldeten nun erstmals mehr als 6000 positive Fälle an einem Tag. Die Teams werden regelmäßig getestet. Beim zweiten positiven Fahrer innerhalb von sieben Tagen wird das ganze Team ausgeschlossen.