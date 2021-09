Ein Knochenmarködem in der Schulter, eine Entzündung am Bauchmuskelansatz, dann noch eine fiebrige Erkältung: Kanute Mendy Swoboda hatte zuletzt mit einigen Dingen zu tun, die bei der Vorbereitung auf die Paralympics in Tokio alles andere als hilfreich waren. Kein Wunder also, dass der 31-Jährige aus Altenberg bei Linz bei Fragen nach seiner Chance auf die nächste Medaille nach Silber vor fünf Jahren in Rio die Schultern zuckt und einsilbig zurückrudert.