OÖN-Sportlerwahl: Das sind unsere Publikumslieblinge

Die jeweils besten zehn der Publikumswahl werden einer Expertenjury, in der unter anderem die ehemaligen Sieger Theresia Kiesl, Christoph Etzlstorfer, Hannes Trinkl und Andreas Goldberger sitzen, zur Reihung vorgelegt. Jeder Juror vergibt Punkte von zehn bis eins, wobei die Publikumswahl als zwei Expertenstimmen einfließt. Die Sieger werden am 3. Dezember im Palais Kaufmännischer Verein in Linz geehrt.