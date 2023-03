"Das Schlimmste ist, nicht dabei sein zu können"

Elf Jahre mussten die Handball-Fans warten, bis Österreichs Handball-Herren wieder ein Länderspiel in Linz bestreiten. Mit einem Sieg am Samstag gegen die Ukraine (20.25 Uhr live in ORF Sport Plus) kann die Auswahl von Teamchef Ales Pajovic in Linz-Kleinmünchen vorzeitig die Qualifikation für die EM-Endrunde 2024 in Deutschland fixieren.