Das Schicksal bewahrte Basketballerin Sarah Sagerer vor den Kriegswirren

Sarah Sagerer (re.) bei einem ihrer Auftritte in Neuseeland

Sarah Sagerer aus Gampern ist nicht nur eine der besten Basketballerinnen, die Österreich zu bieten hat, sondern auch eine Weltenbummlerin. Sie spielte bereits in den Vereinigten Staaten, in Polen, Italien und zuletzt in Neuseeland, wo sich die 27-Jährige pudelwohl fühlte. "Ich habe viel gesehen, es war eine kurze, aber coole Saison", berichtet Sagerer, deren nächster Arbeitgeber bereits Ende Juli feststand.