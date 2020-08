Das Rennen um Europas Krone

Der Schalchener Sebastian Schönberger sowie Stephan Rabitsch vom Team Felbermayr Simplon Wels rittern gemeinsam mit Patrick Gamper und Daniel Auer auf der insgesamt 177 Kilometer langen Rundstrecke um Spitzenplätze. Für Österreichs Elite wird es ab Samstag bei der in Nizza startenden Tour de France ernst. Das gestrige World-Tour-Rennen in der Bretagne ging an den Australier Michael Matthews.

