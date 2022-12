Das rasanteste Ende des Jahres

Die Verhältnisse sind mit den prognostizierten zehn Grad perfekt für den heutigen Silvesterlauf in Peuerbach (14.15 Uhr live in ORF Sport+). Dazu kommt das hochklassige Starterfeld, das bei Österreichs rasantestem Jahresausklang sogar Streckenrekorde möglich macht. Allen voran wird mit Werkuha Getachew die amtierende Vizeweltmeisterin über 3000 Meter Hindernis die 5,1 Kilometer lange Strecke in Angriff nehmen.