Gerade einmal zwei Wochen nachdem sich politische Würdenträger anstellten, um mit der zweifachen Europameisterin Sofia Polcanova auf Fotos zu posieren, zeichnet die heimische Tischtennisszene ein gänzlich anderes Bild: Nationalteamspielerinnen erfuhren am Samstag nach Medienberichten, dass Österreich nicht an der Ende September stattfindenden Team-WM in Chengdu (Chn) teilnehmen wird.