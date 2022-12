Das neue Selbstverständnis

"Ziel ist klar eine Medaille", sagt Simon Bucher, bevor er und fünf weitere österreichische Schwimmer bei den heute beginnenden Kurzbahn-Weltmeisterschaften in Melbourne vom Startsockel springen. Es sind ungewohnte Töne des 22-Jährigen, dessen Ansagen bis jetzt eher vorsichtig waren. Zugleich sind seine Worte Ausdruck der gestiegenen Ansprüche. "Das Selbstvertrauen kommt von den jüngsten Wettkämpfen", spielt der ASV-Linz-Athlet etwa auf Staffel-Bronze bei der Langbahn-EM in Rom oder seinen sechsten Platz bei der Langbahn-WM in Budapest über 100 Meter Delfin an. Über diese Strecke rechnet sich der wegen des Sports nach Linz gezogene Tiroler auch in Melbourne die größten Chancen aus. Bereits in der Nacht auf heute bestritt er den Vorlauf über 50 Meter Delfin, über diese Distanz wurde er bei der Langbahn-EM heuer Fünfter.

Buchers Problemzone

Schon mehrmals war Bucher knapp an seiner ersten großen Einzelmedaille dran gewesen. "Ich bin aber immer an den letzten zehn Metern gescheitert", weiß er aus diversen Rennanalysen. Genau bei dem dort notwendigen Stehvermögen haben er und Landestrainer Florian Zimmermann in den vergangenen Monaten angesetzt – und gingen dabei über die Schmerzgrenze. "In den ganz harten Trainingseinheiten habe ich regelmäßig gespieben", verrät Bucher. In den Hochbelastungswochen sei das schon "drei- bis viermal" vorgekommen. Das soll sich auszahlen. "Ich denke, es ist jetzt nicht mehr verkehrt, von einer Medaille zu reden", gibt Bucher Einblick in jenes Selbstverständnis, welches sich er und die Linzer Trainingsgruppe zuletzt erarbeitet haben. Dazu war im Olympiazentrum entsprechend investiert worden, unter anderem in Trainer, Therapeuten oder etwa in die internationale Expertise des Niederländers Ronald Gaastra. Alles Bausteine, mit denen der Schritt von der Final- zur Medaillenhoffnung allmählich vollzogen wird.

Zimmer- und Klubkollege Bernhard Reitshammer, der heuer bei der Langbahn-WM Vierter über 50 Meter Brust wurde, ist in Melbourne Ähnliches zuzutrauen. "Wir haben einen großen Fokus auf die Kurzbahn-WM gelegt", sagt der 28-Jährige, der über 50 und 100 Meter Brust sowie 100 Meter Lagen angreift.

Während mehrere OSV-Asse, darunter auch Aushängeschild Felix Auböck, die weite Reise nach "Down Under" ausließen, steht mit Lena Kreundl eine dritte Oberösterreicherin im WM-Aufgebot. Die 25-Jährige, die bei der EM heuer ihre ersten Halbfinale bei großen Langbahn-Titelkämpfen erreichte, wird mit 100 und 200 Meter Brust, 100 und 200 Meter Lagen sowie 100 Meter Freistil das umfangreichste WM-Programm aller Österreicher abspulen.

Kurzbahn-WM

Von 13. bis 18. Dezember in Melbourne (Aus); Vorläufe ab 1 Uhr und Finals ab 9.30 MEZ.

Österreichs Aufgebot:

Lena Kreundl (100 Meter Brust, 200 Brust, 100 Lagen, 200 Lagen, 100 Freistil)

Bernhard Reitshammer (50 Brust, 100 Brust, 100 Lagen)

Simon Bucher (50 Delfin, 100 Delfin, 50 Rücken)

Caroline Pilhatsch (50, 100 Rücken)

Heiko Gigler (50 Freistil, 100, Freistil, 100 Lagen)

Jan Hercog (1500 Freistil)

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Reinhold Pühringer Redakteur Sport