Das Meistertrikot als "Tour-Öffner"?

"Bitte warten." Gregor Mühlberger hofft seit Wochen beim spanischen Movistar-Team auf eine Nominierung für die Tour de France. Es wäre seine bereits fünfte Teilnahme beim alljährlichen Saisonhöhepunkt, der diesen Samstag in Bilbao gestartet wird. "Leider weiß ich bis dato noch immer nicht, ob ich im achtköpfigen Aufgebot bin." Gestern machte der Haidershofner nach seinem Etappensieg heuer im April bei der Tour of the Alps aber wieder gute Werbung in eigener Sache.