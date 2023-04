Das lange Warten auf den Meistertitel

Am Sonntag steigt in Linz vor der Pause noch Spiel Nummer drei.

Die Volleyballerinnen von Sokol/Post stellten am Donnerstag in der Finalserie der Austrian Volley League gegen die Oberbank Steelvolleys Linz/Steg nach hartem Kampf auf 1:1. Erst nach über zwei Stunden stand der 3:2-Sieg fest, den Unterschied machte dabei Sokol-Topscorerin Lia Berger. Und wegen des 15-jährigen Toptalents ist das Rittern um den Meistertitel nun noch lange nicht entschieden. Denn nach Spiel drei am Sonntag wiederum in der Sport-Mittelschule Linz-Kleinmünchen (20.25 Uhr, live auf ORF Sport+) wird bis 27. April pausiert, ehe es weitergeht.

Der Grund für die ungewöhnliche Auszeit sind ausgerechnet U17-Länderspiel-Einsätze von Berger, der Tochter des früheren Beachvolleyball-Europameisters Nik Berger sowie der ehemaligen Basketball-Nationalspielerin Katja Tutschek. Dass Berger die einzige Protagonistin beider Teams der Finalserie ist, die dabei im Einsatz ist, ist für die Liga und ihre Regularien nicht entscheidend.

"Man kommt total aus dem Rhythmus"

"Ganz klar ist das schlecht für uns wie auch für Sokol/Post. Man kommt total aus dem Rhythmus", sagt Steg-Manager Andreas Andretsch. Umso wichtiger sei nun, am Sonntag zumindest wieder die Führung zu übernehmen, ehe dann die Pause ansteht. Zuhause sind die Linzerinnen seit einem Jahr nicht mehr zu biegen gewesen. Das sei mental ein Riesenvorteil, meint Andretsch, vorausgesetzt, die Volleyball-Fans machen wie schon vergangenen Sonntag wieder mit. "Jeder Zuschauer zählt in der Halle, das macht einfach einen gewaltigen Unterschied", sagt Andretsch. Mehr Glück braucht es dann wohl aber ebenfalls.

Knackpunkt bei der Niederlage in Spiel zwei war der dritte Satz. Da lagen die Steg-Damen bereits mit 20:15 und 23:20 in Front, ehe Berger in der randvollen Post-Halle mit ihrem starken Service gleich fünf Punkte in Folge erzielte und den Durchgang noch drehte. Es war die Vorentscheidung. "Sie haben in den entscheidenden Phasen einfach besser gespielt, waren konsequenter", sagt Libera Lisa-Marie Hager.

Auch auf Sand erfolgreich

Berger wurde mit ihren 27 Punkten auch zur wertvollsten Spielerin ("MVP") gewählt. Bereits im Vorjahr im damaligen Finalduell der beiden Teams war sie mit 14 als jüngste Spielerin der Finale-Geschichte in heimischen Bundesliga zum Einsatz gekommen. Sie will in die Fußstapfen ihres Papas treten, der lange Jahre mit dem Steyrer Clemens Doppler auf Sand ein Erfolgsduo bildete. Bei der U18-EM im Beachvolleyball gereichte es für sie bereits zu Silber. "Wir müssen sie am Sonntag besser in den Griff bekommen", so Steg-Betreuer Florian Stangl.

Autor Dominik Feischl Dominik Feischl

