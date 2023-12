Das Landessportbudget wird auf 23,9 Millionen Euro erhöht

Wenn das Kalenderjahr dem Ende entgegensteuert, ist es an der Zeit, Bilanz zu ziehen. Das Sportland Oberösterreich tut das traditionell kurz vor Weihnachten im Beisein hochdekorierter Athleten im Olympiazentrum auf der Gugl. Dort werden Weichen für beachtliche Erfolge wie die Schwimm-EM-Medaillen von Lena Kreundl (Bronze) und Bernhard Reitshammer (Gold) gestellt. Der Erfolg hat natürlich seinen Preis. Damit ist nicht nur der physische und mentale Kraftakt gemeint, sondern auch der finanzielle Aufwand.

Und weil es den "Musterschülern" an nichts mangeln soll, hat sich der Landtag dazu durchgerungen, das Sportbudget 2024 von bisher 17 Millionen auf 23,9 Millionen Euro zu erhöhen. Das ist das Doppelte jener Summe, die noch 2018 ausgeschüttet wurde. "Es ist gut investiertes Geld, der Sport hat eine wirkliche Bedeutung in Oberösterreich", betonte Sportlandesrat Markus Achleitner.

So sieht das auch Landeshauptmann Thomas Stelzer: "2023 gab es viele Sternstunden. Es ist wichtig für nachfolgende Generationen, solche Vorbilder zu haben, um ein besseres, gesünderes Leben zu führen. Das bringt positive Energie."

Geld fließt in die Athletenförderung, aber auch in die Infrastruktur. Großprojekte waren die Errichtung der beiden Fußball-Arenen auf der Gugl und im Donaupark.

Auch 2024 wird ein Jahr voller Highlights. Das Fußball-Nationalteam bereitet sich auf dem Weg zur EURO in Deutschland von 29. Mai bis 3. Juni in Windischgarsten vor, rot im Kalender sind auch die Olympischen Sommerspiele (ab 26. Juli) und anschließend die Paralympics in Paris anzustreichen.

Der oberösterreichische Sportkalender ist ebenfalls vollgepackt mit "Leckerbissen". Da wären zum Beispiel die Jänner-Rallye im Raum Freistadt (5. bis 7. Jänner), das in die Tennis-Kategorie 500 aufgestiegene Upper Austria Ladies im Linzer Design Center (ab 27. Jänner), der Oberbank Linz Donau Marathon (am 7. April) oder die Tischtennis-Europameisterschaften, die von 15. bis 20. Oktober in der Linzer TipsArena stattfinden werden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos