Ein Mensch darf in ein Land nicht einreisen. Ein Szenario, das alleine in Österreich täglich zigfach vorkommt. Dass der Fall Novak Djokovic, der sich trotz einer unzureichenden Ausnahmegenehmigung den Start bei den Australian Open erstreiten will, Wellen schlägt, ist seiner Bekanntheit als Nummer eins der Tenniswelt geschuldet. Da sich Serbiens Präsident Aleksandar Vucic auf der einen und Australiens Ministerpräsident Scott Morrison umgehend eingeschaltet haben, wächst sich die Causa allmählich zu einer Staatsaffäre aus.

Was als Wunsch eines impfskeptischen Sportstars begann, in einem Land mit strenger Corona-Politik den 21. Grand-Slam-Titel (Rekord) zu gewinnen, ist zum Politikum geworden. Auch Serbiens Regierungschefin Ana Brnabic glaubt an politische Gründe für die Abweisung: "Ich kann nicht wirklich etwas anderes erkennen." Wie konnte es so weit kommen, dass ein Sportler zum Spielball von Staatsspitzen wird?

"Das ist Nationalismus pur", sagt Otmar Weiß über die Einmischung der Politik. Diese habe im Sport zwar per se nichts verloren, so der Wiener Sportsoziologe, der Versuch der Instrumentalisierung passiere allerdings häufig. Denn während der Erfolg politischer Entscheidungen – wenn überhaupt – meist erst Jahre später bemerkbar wird, sind die Leistungen von Sporthelden für alle sofort klar sicht- und messbar. "Im Alltag ist das Leben nicht so transparent wie im Sport. Einen Olympiasieg kann ich nicht herbeireden", so der Professor von der Universität Wien.

Identitätsstiftend für ein Land

Pauschalisiert gesagt, unterscheidet sich die Wahrnehmung der Causa Djokovic in und außerhalb Serbiens stark. Während der internationale Tenor nicht einsieht, warum für die Nummer eins andere Regeln gelten sollen als für alle anderen Menschen, erwächst bei Meldungen aus Serbien die Frage: Was hat man uns getan?

Das liege an der Identität, erklärt Weiß. "Sie ist die Antwort auf die Frage: Wer bin ich?" Nicht nur Menschen, auch Nationen haben eine. Und beide sind ständig auf der Suche nach Bestätigung ihrer Identität. Mit seinen weltweit strahlenden Erfolgen erfüllt ein Volksheld wie Djokovic dieses Bedürfnis. Weiß: "Er ist eine Identifikationsfigur, wie sie nur ganz selten vorkommt. Er schafft nationales Selbstbewusstsein. Anerkennung ist eine soziale Währung, die jeder haben will. Das alles hängt man ihm um."

Vor diesem Hintergrund wird einigermaßen nachvollziehbar, warum Landsleute derzeit für sein Antreten auf die Straße gehen und politische Amtsträger lieber bei allen anderen Fehler suchen als beim Athleten selbst.

Für einen derartigen Standpunkt braucht es als Österreicher aber nicht den Blick nach Serbien, sondern nur ein Stück zurück in die Zeit: 1972 wurde Ski-Weltmeister Karl Schranz von den Olympischen Winterspielen in Sapporo ausgeschlossen, weil er mit einer Werbeaufschrift bei einem Hobby-Fußballspiel den damals noch geltenden Amateurparagraphen verletzt hatte. Der Ball mag anders liegen als nun bei Djokovic, so oder so wurde der Tiroler bei seiner Rückkehr von Zehntausenden Menschen derart triumphal in Wien empfangen wie kein Sportler mehr nach ihm. Für Weiß sind die Parallelen unübersehbar. Auffallend ist zudem, dass sowohl Österreich damals als auch nun Serbien nur Jahrzehnte zuvor einen Krieg durchlitten. "Die Geschichte spielt eine zentrale Rolle im kollektiven Bewusstsein. Was da an Traumata passiert ist, kann sich in Reaktionen spiegeln", sagt Weiß.

Tschechin verlor Visum

Nach dem Ärger über die Einreise von Novak Djokovic haben australische Behörden nun auch der Tschechin Renata Voracova das Visum entzogen. Bei der 38-Jährigen soll es sich um eine von jenen Tennisprofis handeln, die wie Djokovic mit einer aus Sicht der Grenzbeamten unzureichenden Ausnahmegenehmigung eingereist waren. Laut der australischen Nachrichtenagentur AAP soll es noch einen weiteren Fall geben.

Der offensichtlich nicht gegen Covid-19 geimpfte Djokovic wird nach seinem Visums-Entzug zumindest bis Montag in Melbourne bleiben. Das Gericht hat die Anhörung seiner Anwälte auf Montag 10 Uhr (Ortszeit) vertagt. Der Weltranglisten-Erste will die Stornierung des Visums anfechten. Via Instagram dankte der 34-Jährige gestern seinen Anhängern für die Unterstützung: „Ich kann es fühlen und schätze es sehr.“