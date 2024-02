Das ist die Höhe: Warum ein Hotel am  Meer in Spanien den Radstars Berge gibt

In der Provinz Alicante in der Syncrosfera-Anlage geben sich Radasse gerne ein Stelldichein.

Man stelle sich vor, Bayern München, Real Madrid und der FC Liverpool checken in ein und demselben Hotel ein, um sich auf die Fußball-Frühjahrssaison in der Champions League vorzubereiten. Eigentlich kaum denkbar, doch im Radsport seit einiger Zeit gängige Wahl. Unscheinbar in der spanischen Provinz Alicante nahe der Küste erhebt sich die Syncrosfera-Anlage.