"Das ist das schwierigste Turnier"

Geht Dominic Thiems Erfolgsgeschichte bei den ATP-Finals 2019 in London am Wochenende in die Verlängerung? Der Weltranglistenfünfte hat mit seinen Triumphen über die Legenden Roger Federer und Novak Djokovic einen wahren Tennis-Boom in der Heimat losgetreten, heute Abend (21 Uhr, Liveticker auf nachrichten.at und ServusTV) werden die österreichischen Sportfans aber hin- und hergerissen sein. Während Thiem in der O2-Arena gegen Titelverteidiger Alexander Zverev (D) um den Einzug ins Endspiel kämpft, greift das rot-weiß-rote Fußball-Nationalteam in Wien nach einem EM-Ticket.

Der Hunger des "Dominators" ist noch nicht gestillt, obwohl er nicht hundertprozentig fit ist. "Aber es geht mir schon wieder viel besser", versicherte der 26-Jährige. Will er die schmucke Trophäe stemmen, wird er körperlich und mental über sich hinauswachsen müssen. Denn im Falle eines heutigen Sieges wäre die Regenerationszeit bis zum Finale am Sonntag (19 Uhr) extrem kurz.

"Dieses Turnier ist das schwierigste von allen, weil du hintereinander nur Top-Ten-Spieler schlagen musst. Das verlangt dir am Ende der Saison noch einmal alles ab. Aber wenn du hier den Titel gewinnst, kannst du alles gewinnen", betonte Thiem, der in dieser Woche schon 400 ATP-Punkte und 645.000 US-Dollar verdient hat. Siegt er heute, kämen weitere 400 Zähler und 657.000 Dollar hinzu. Ein Finaltriumph bringt 1,354 Millionen plus 500 Punkte. Jede Menge Holz.

"Ich fühle mich jung"

Wer weiß? Vielleicht kommt es ja im Endspiel zur Neuauflage des Duells Thiem gegen Federer, nicht nur dem englischen Publikum würde das schmecken, es hat beide Protagonisten in seine Herzen geschlossen. Vor allem Federer, der sich mit einem 6:4, 6:3-Erfolg im Klassiker gegen Djokovic den Aufstieg sicherte. Da waren Standing Ovations in der O2-Arena Programm. "Ich fühle mich blendend und jung. Es ist ein großartiges Comeback für mich bei diesen ATP-Finals", lächelte der 38-jährige Schweizer.

ServusTV ist ebenfalls in einem Stimmungshoch, der Sender aus dem Red-Bull-Stall erreichte beim Match Thiem gegen Djokovic in der Spitze 400.000 Fernsehzuschauer. Tendenz steigend. Das gilt auch für die Zahl der Aktiven auf den Tennisplätzen Österreichs. "Es greifen wieder mehr zum Schläger. Seit 2016 (damals stand Thiem zum ersten Mal im French-Open-Semifinale, Anm.) können wir ein Wachstum von 34 Prozent feststellen", sagte "eTennis"-Chef Andreas Munk, der eine Statistik mit einer repräsentativen Stichprobe von 200 Vereinen erstellen ließ.

Positive Bilanz gegen Zverev

Thiem hat gegen Zverev zuletzt im Juni 2018 gespielt. Damals erhöhte der Niederösterreicher in Roland Garros im Head-to-head auf 5:2. Doch in London läuft der Deutsche zu Hochform auf. "Er hat hier vor einem Jahr gewonnen und viel Selbstvertrauen getankt. Er serviert wahnsinnig schnell – mit 140 bis 145 Meilen. Von hinten spielt er eine der besten Rückhände auf der Tour. Es wird cleverer sein, gegen ihn über die Vorhand zu kommen", erläuterte Thiem.

Alexander Zverev Bild: APA/AFP

Gestern schlug Zverev Daniil Medwedew (Rus) 6:4, 7:6. Dadurch platzte der Titeltraum des Weltranglistenersten Rafael Nadal, der trotz eines Drei-Satz-Sieges über Stefanos Tsitsipas ausschied. Der Grieche trifft heute auf Federer.