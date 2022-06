Das harte Los zweier Tennis-Größen

Wer Rafael Nadal (36) am Dienstag auf dem Flughafen von Palma de Mallorca erspäht hat, kann sich nicht im Geringsten vorstellen, dass der spanische Tennis-Star ab 27. Juni den Rasen-Klassiker in Wimbledon bestreiten wird. Der 22-fache Grand-Slam-Champion erschien nur zwei Tage nach seinem 14. Triumph bei den French Open auf Krücken, hielt aber trotz der körperlichen Qualen an, um geduldig Autogrammwünsche zu erfüllen.