Das große Zittern vor dem Endspurt der Sportlerwahl

Die Uhr tickt. Noch bis Freitag um Mitternacht kann bei der 49. Sportlerwahl der OÖN und des Sportlandes Oberösterreich beim Publikumsvoting abgestimmt werden. Die Zeit drängt und viele vermeintliche Favoriten sitzen auf dem Schleudersitz. Da es nur die zehn Stimmenstärksten pro Kategorie in die finale Juryabstimmung schaffen, brauchen einige im Finale dringend Unterstützung.

Im Vorjahr noch feierte sie bei der Wahl ihren zweiten Sieg, heuer könnte für Tischtennis-Ass Sofia Polcanova, der vorjährigen Doppel-Europameisterin, aber schon in der Vorrunde das Aus kommen. Und damit wäre sie in prominenter Gesellschaft. Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger, der bisher viermalige Gewinner, ist ebenso wie die Eishockey-Cracks der Linzer Black Wings ein Wackelkandidat.

Auch Skispringerin Jacqueline Seifriedsberger, heuer im Sommer Gold-Gewinnerin bei den European Games in Polen, liegt derzeit hauchdünn außerhalb der Top Ten. Eine Stimme fehlte ihr gestern auf die momentane Zehnte, die Fechterin Leonore Praxmarer. Ob sie noch den Sprung nach vorne schafft?

Noch besteht die Chance auf die Kehrtwende. "Wir werden noch einmal Gas geben müssen die nächsten Tage", heißt es aus dem Lager von Polcanovas Klub Froschberg. Auch Weißhaidinger, Olympia-Hoffnung 2024, gibt sich noch nicht geschlagen.

Das Wahl-Finale

Bis Freitag (24 Uhr) gibt es noch die Möglichkeit, auf nachrichten.at/sportlerwahl mitzustimmen. Die Top Ten jeder Kategorie kommen dann in das Finale, in dem eine Experten-Jury, in der unter anderem ehemalige Wahlsieger wie Theresia Kiesl, Hannes Trinkl, Andreas Goldberger und Christoph Etzlstorfer per Punktevergabe das letzte Wort spricht (die Reihung der Publikumswahl fließt in das Endergebnis ein). Die Siegerehrung der OÖN-Sportlerwahl findet am 2. November in Linz statt.

49. Sportlerwahl: Zwischenstand

Sportlerin des Jahres: 1. Kuhn (Wasserski) 5118 Stimmen, 2. Gogl-Walli (Leichtathletik) 1702, 3. Kreundl (Schwimmen) 1055, 4. Sagerer (Basketball) 1034, 5. Mühlbacher (Skispringen) 748, 6. Sterrer (Klettern) 581, 7. Mayr (Berglauf) 574, 8. Hochmeir (Badminton) 491, 9. Marzinke (Paracycling) 385, 10. Praxmarer (Fechten) 362

Sportler des Jahres: 1. Enzenberger (Triathlon) 5253, 2. Steinbichler (Paracycling) 2042, 3. Kriechmayr (Ski) 1012, 4. Bucher (Schwimmen) 993, 5. Linortner (Basketball) 971, 6. Preining (Motorsport) 646, 7. Kamenschak (Leichtathletik) 630, 8. Hemetsberger (Ski) 600, 9. Großschartner (Rad) 571, 10. Bogeschdorfer (Klettern) 551

Team des Jahres: 1. Zehnkampf-Union (Leichtathletik) 2924, 2. Steelvolleys Linz-Steg (Volleyball) 2452, 3. HC Linz (Handball) 1383, 4. ASV Linz (Schwimmen) 966, 5. Swans Gmunden (Basketball) 842, 6. Hrinkow Steyr (Rad) 774, 7. LASK (Fußball) 688, 8. Blau-Weiß Linz (Fußball) 686, 9. SPG Wels (Tischtennis) 514, 10. BW Linz/Kleinmünchen (Fußball) 422.

