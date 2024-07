Das große Radfest endete am Glockner in einer Tragödie

Hoch oben auf dem Patscherkofel über Innsbruck war es wolkenverhangen, es nieselte, der dichte Nebel ließ kaum einen Blick in die Ferne zu. Es war in jeder Hinsicht ein betrüblicher Tag für den Radsport. Wieder einmal. Die 73. Österreich-Rundfahrt war als großes Spektakel am Dienstag in St. Pölten gestartet und endete am Samstag in einer furchtbaren Tragödie.