Die Steelvolleys Linz/Steg in Aktion

Die geplante Einstellung von ORF Sport+ aus Kostengründen geht Verbänden und Vereinen in den sogenannten Randsportarten, für die die Präsenz auf besagter TV-Plattform eine wichtige Verhandlungsbasis für Sponsorenverträge ist, extrem nahe. Nicht wenige fühlen sich in ihrer Existenz bedroht, die OÖN haben sich in der Szene umgehört.