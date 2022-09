"Das gab es schon lange nicht mehr"

LINZ. Wenn heute mit dem Heimspiel des HC Linz AG gegen Schwaz (18.30 Uhr live auf laola1.tv) der Anwurf zur neuen Handballsaison erfolgt, ist seine Arbeit längst getan: Sportchef Klemens Kainmüller könnte sich bei der Partie des siebenfachen Meisters also gemütlich zurücklehnen. Wer das Klub-Urgestein kennt, weiß allerdings, dass der 42-Jährige dafür zu sehr mitlebt. In seinem ersten Jahr als Linzer Sportchef ist ihm etwas Bemerkenswertes gelungen: So verzeichnete der HC Linz in dieser Sommerpause keinen einzigen Abgang. Nicht nur, dass Top-Legionäre wie Lucijan Fizuleto, Dejan Babic oder Tobias Cvetko im Klub gehalten wurden, die Mannschaft wurde auch mit den Heimkehrern Alex Hermann und Daniel Röthig verstärkt.

Bei der Frage, wann es zuletzt beim HC Linz eine Sommerpause ohne Abgang gab, winkt Kainmüller nach kurzem Überlegen ab: "Schwer zu sagen, aber das gab es schon sehr, sehr lange nicht mehr", sagte der einstige Spielmacher des Klubs.

Fakt ist, dass die vergangenen Jahre mehr von Umbrüchen als von Kontinuität geprägt waren. Vor diesem Hintergrund bot die abgelaufene Saison, in der Linz überraschend das Liga-Halbfinale erreichte, für Kainmüller eine Chance. "Man hat gesehen, dass wir eine funktionierende Mannschaft haben – und was man hat, sollte man versuchen zu stabilisieren. Nun möchten wir einen Schritt weitergehen", sagt Kainmüller, dessen Ziel es ist, das Team wieder zu einem fixen Bestandteil der Ligaspitze zu machen.

Klemens Kainmüller, Sportchef des HC Linz Bild: GEPA pictures/ Manfred Binder

Linzer Quartett fehlt verletzt

Trotz der Kontinuität und der Zugänge dürfte die mangelnde Breite des Linzer Kaders nach wie vor dessen größtes Manko bleiben. Schon die kommenden Wochen stellen einen Härtetest dar. Da der Klub heuer nach zwölf Jahren in den Europacup zurückkehrt – am 10. (Heimspiel) und 17. September geht es gegen den bosnischen Cup-Sieger Izvidac – stehen "englische Wochen" auf dem Spielplan des HC, der dann unter der Woche in der Liga in Bärnbach (7.9.) und Hard (13.9.) gefordert ist.

Dabei sind bei den Linzern zum Saisonstart mit Max Hermann, Sinisa Sironjic, Leon Ghent und Artan Selmani gleich vier Spieler verletzt. Weitere Verstärkungen sind nicht geplant, wären auch finanziell schwer stemmbar, sagt Kainmüller: "Da müssen wir jetzt durchbeißen." (pue)