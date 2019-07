Das ewige Final-Duell

Einmal mehr kämpfen heute (19 Uhr/live ORF Sport +) die Swarco Raiders Tirol und die Dacia Vikings um den Staatsmeistertitel im American Football. Schauplatz der Austrian Bowl XXXV ist wieder die NV-Arena in St. Pölten, wo man diesmal die rund 5000 Fans aus dem Vorjahr übertreffen will. Für die bisher ungeschlagenen Raiders könnte ein Triumph der Abschluss einer perfekten Saison werden.

Die "Wikinger" möchten das freilich trotz bisheriger Sieglosigkeit gegen die Tiroler in dieser Saison verhindern. Zudem hat man aus dem Vorjahr eine Rechnung offen: Drei Sekunden vor Schluss hatten die Raiders in einer spannenden Austrian Bowl den 51:48-Sieg hergestellt. "In meinen fast 30 Jahren als Football-Trainer habe ich gelernt, dass es das Schlimmste ist, sich zurückzulehnen und zu sagen, wir haben sie schon drei Mal geschlagen", sagt Raiders-Headcoach Shuan Fatah.

Seit 2011 dominieren die Swarco Raiders und die Dacia Vikings Vienna die Austrian Bowl: Lediglich 2016 schafften es die Graz Giants ins Endspiel. Die Vikings sind mit 14 Titeln Rekordmeister vor den Giants (10) und den Raiders (6).