Das erwartet die Tennis-Fans in Linz

Seit mehr als drei Jahrzehnten setzt das Upper Austria Ladies Linz ein Ausrufezeichen für den Frauensport in Österreich. Vom 6. bis 12. Februar rückt unser Bundesland bei der 32. Auflage des WTA-Turnieres einmal mehr international ins Scheinwerferlicht. Das Weltklasse-Tennis-Event präsentiert sich 2023 in neuem Design. Mit dem an den Beginn des Tennisjahres vorgerückten Austragungstermin und der Rückkehr ins Design Center wird ein neues Kapitel in der Turniergeschichte aufgeschlagen.

Oberösterreichs Wirtschafts- und Sportlandesrat Markus Achleitner unterstreicht die Bedeutung des Turniers für das Sportland Oberösterreich und ganz speziell für den Frauensport im Land. „Keine andere Frauensportveranstaltung erreicht eine so große Aufmerksamkeit wie das Upper Austria Ladies Linz. Die Bilder aus Oberösterreich werden in über 100 Länder rund um den Globus gesendet – das Turnier wirkt damit im wahrsten Sinn des Wortes als Leuchtturm für das Sportland und den Standort Oberösterreich.“

Gewinnt Maria Sakkari als erste Griechin das Upper Austria Ladies Linz? Keine Frage, die aktuelle Nummer sechs im WTA-Ranking geht als Top-Favoritin in den Linzer Damentennis-Klassiker. Die 27-Jährige weiß aber sehr wohl, dass der Weg ins Finale für sie kein Spaziergang wird – denn die Konkurrenz ist hochkarätig, von der Olympiasiegerin bis zu den Jungstars.

Auch eine Olympiasiegerin wird zu Gast sein

Mit Camila Giorgi taucht auch die Linz-Siegerin von 2018 auf. Die italienische „Tennis-Prinzessin“, erklärter Liebling des Linzer Tennispublikums, setzte sich 2018 im Finale gegen Ekaterina Alexandrova mit 6:3, 6:1 durch. Die 28-jährige Nummer 20 der Welt, mittlerweile Gewinnerin von drei WTA-Turnieren (zuletzt im September 2022 in Seoul), ist heuer hinter Sakkari die Nummer zwei.

Olympisches Flair wird Katerina Siniakova im Design Center versprühen. Die 26-jährige Tschechin ist bereits Stammgast beim Upper Austria Ladies Linz. Ihre größten Erfolge waren der Triumph bei den Doppelkonkurrenzen der Australian Open (2022), der French Open (2018, 2021), in Wimbledon (2018, 2022), bei den US Open (2022) sowie den Olympischen Sommerspielen 2021 in Tokio mit Partnerin Barbora Krejcikova.

Julia Grabher, mittlerweile Nummer 82 der Welt, erhält eine Wild Card.

Unter dem Titel „Advantage Ladies" laden Upper Austria Ladies Linz, Sport Austria und ÖTV am 10. Februar gemeinsam die Sportfachverbände, Sportorganisationen, Medien, Sponsoren sowie Repräsentantinnen und Repräsentanten der Politik zu einem mega-spannenden Tag im Zeichen des Frauensports. Ziel der Premierenveranstaltung ist es, den Frauensport sichtbarer zu machen, klarer zu positionieren und insgesamt zu stärken.

Tickets für das Upper Austria Ladies Linz sind über die Turnierhomepage www.ladieslinz.at, an allen oeticket-Vorverkaufsstellen und (innerhalb Österreichs) über die Ticket-Hotline 0900 94 96 096* erhältlich. Erstmals werden während der Woche spezielle „After-Work“-Tickets angeboten.

