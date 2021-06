Missmanagement und ein zu hohes Alter, so lauten die Hauptkritikpunkte einer von Wolfgang Gotschke angeführten Opposition an Amtsinhaber Hans Friedinger. Seit November 2013 ist der Katsdorfer Präsident von Österreichs Tischtennis-Verband (ÖTTV) und möchte dies für weitere zwei Jahre bleiben. Doch erstmals in der Verbandsgeschichte kommt es am Samstag in St. Pölten zu einer Kampfabstimmung um den Präsidentenstuhl.